İlk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-PET Liglerinde 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nün, Türk Ocağı ile Canbulat Stadında oynayacağı maçı Osman Özpaşa yönetecek.
Süper Ligde sezonun ilk hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
K-PET- SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği – Göçmenköy,
13 Eylül Cuma, Saat 19:00
Çetinkaya – Cihangir, Atatürk Stadı, Kerem Eran
14 Eylül Cumartesi, Saat 16:30
Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı, Canbulat Stadı, Osman Özpaşa
Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı
Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı
15 Eylül Pazar, Saat 16:30
Gönyeli – Yenicami, Gönyeli Stadı, Serkan Şimşek
Hamitköy – Lefke, Esat Erdoğmuş Stadı, Mehmet Sezener
Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı, Orhan Dural Stadı, Turgay Misk
K-PET 1. LİG
14 Eylül Cumartesi, Saat 16:30
Esentepe – Çanakkale, İskele Cumhuriyet Stadı, Hakan Ünal
Lapta – Karşıyaka, Şht Şevket Kadir Stadı, Mustafa Öztugay
Doğancı – Yalova (Doğancı ligden çekildi.)
Mesarya – Mormenekşe, Sadık Cemil Stadı, Ali Özer
15 Eylül Pazar, Saat 16:30
Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği, Doğancı Emek Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Dörtyol – Görneç, Dörtyol Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Maraş – Ozanköy, Necip Halil Kartal Stadı, Hüseyin Eyyüpler
16 Eylül Pazartesi, Saat 19:00
Girne Halk Evi – Yonpaş Dumlupınar, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir