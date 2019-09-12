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İlk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

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İlk hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-PET Liglerinde 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nün, Türk Ocağı ile Canbulat Stadında oynayacağı maçı Osman Özpaşa yönetecek.

Süper Ligde sezonun ilk hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

K-PET- SÜPER LİG

Doğan Türk Birliği – Göçmenköy,

13 Eylül Cuma, Saat 19:00

Çetinkaya – Cihangir, Atatürk Stadı, Kerem Eran

14 Eylül Cumartesi, Saat 16:30

Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı, Canbulat Stadı, Osman Özpaşa

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı

Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı

15 Eylül Pazar, Saat 16:30

Gönyeli – Yenicami, Gönyeli Stadı, Serkan Şimşek

Hamitköy – Lefke, Esat Erdoğmuş Stadı, Mehmet Sezener

Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı, Orhan Dural Stadı, Turgay Misk

K-PET 1. LİG

14 Eylül Cumartesi, Saat 16:30

Esentepe – Çanakkale, İskele Cumhuriyet Stadı, Hakan Ünal

Lapta – Karşıyaka, Şht Şevket Kadir Stadı, Mustafa Öztugay

Doğancı – Yalova (Doğancı ligden çekildi.)

Mesarya – Mormenekşe, Sadık Cemil Stadı, Ali Özer

15 Eylül Pazar, Saat 16:30

Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği, Doğancı Emek Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Dörtyol – Görneç, Dörtyol Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Maraş – Ozanköy, Necip Halil Kartal Stadı, Hüseyin Eyyüpler

16 Eylül Pazartesi, Saat 19:00

Girne Halk Evi – Yonpaş Dumlupınar, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir

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