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Hazırlık maçları devam ediyor

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Hazırlık maçlarda devam ederken, MTG, Baf Ülkü Yurdu, Lefke, Göçmenköy, Gençler Birliği ve Gençlik Gücü, maçlarında galip geldiler. Sonucu en çok merak edilen maç olan Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçında, MTG rakibine fark atarak şampiyonluk iddasını gösterdi

Hazırlık maçları devam ediyor
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Takımlar yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürlerken, hazırlık maçları ile de güçlerini sınayıp, eksikliklerini görüyorlar.

K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'den birçok takım hazırlık maçları oynayarak geçirdiler. Oynanan hazırlık maçlarında, takımları galip geldiler.

Dün ve geçtiğimiz gün oynanan hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Mesarya - Hamitköy: 4-0

GG - Gönyeli: 4-2

BÜY  -  Doğan Türk Birliği: 0-0 (3-1Penaltılarda)

Gençler Birliği - Girne Halk Evi: 3-2

MTG - Yenicami: 5-2

Mesarya - Göçmenköy: 0-2

Lefke – Binatlı: 2-1

Oynanacak olan hazırlık maçları şöyle:

Pazar:

Karşıyaka - Bostancı Bağcıl:

Gençler Birliği - Yeni Boğaziçi:

Pazartesi:

Hamitköy- Göçmenköy:

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