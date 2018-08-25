Hazırlık maçları devam ediyor

Takımlar yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürlerken, hazırlık maçları ile de güçlerini sınayıp, eksikliklerini görüyorlar.
K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'den birçok takım hazırlık maçları oynayarak geçirdiler. Oynanan hazırlık maçlarında, takımları galip geldiler.
Dün ve geçtiğimiz gün oynanan hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Mesarya - Hamitköy: 4-0
GG - Gönyeli: 4-2
BÜY - Doğan Türk Birliği: 0-0 (3-1Penaltılarda)
Gençler Birliği - Girne Halk Evi: 3-2
MTG - Yenicami: 5-2
Mesarya - Göçmenköy: 0-2
Lefke – Binatlı: 2-1
Oynanacak olan hazırlık maçları şöyle:
Pazar:
Karşıyaka - Bostancı Bağcıl:
Gençler Birliği - Yeni Boğaziçi:
Pazartesi:
Hamitköy- Göçmenköy: