Hazırlık maçları devam ediyor

Hazırlık maçlarda devam ederken, MTG, Baf Ülkü Yurdu, Lefke, Göçmenköy, Gençler Birliği ve Gençlik Gücü, maçlarında galip geldiler. Sonucu en çok merak edilen maç olan Mağusa Türk Gücü – Yenicami maçında, MTG rakibine fark atarak şampiyonluk iddasını gösterdi

Takımlar yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürlerken, hazırlık maçları ile de güçlerini sınayıp, eksikliklerini görüyorlar. K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'den birçok takım hazırlık maçları oynayarak geçirdiler. Oynanan hazırlık maçlarında, takımları galip geldiler. Dün ve geçtiğimiz gün oynanan hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Mesarya - Hamitköy: 4-0 GG - Gönyeli: 4-2 BÜY - Doğan Türk Birliği: 0-0 (3-1Penaltılarda) Gençler Birliği - Girne Halk Evi: 3-2 MTG - Yenicami: 5-2 Mesarya - Göçmenköy: 0-2 Lefke – Binatlı: 2-1 Oynanacak olan hazırlık maçları şöyle: Pazar: Karşıyaka - Bostancı Bağcıl: Gençler Birliği - Yeni Boğaziçi: Pazartesi: Hamitköy- Göçmenköy: