Haspolatlılar kenetlendi

İsa TABAK

BTM İKinci Lige katılacak olan Haspolat Sanayi Gençlik Spor kulübünde, Necati Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu, yıllar sonra bir ilke imza atarak dayanışma gecesi düzenledi.

Demirhan'daki Mağdurlar Meyhanesinde, Haspolat camiasını bir araya getiren Haspolat yönetimi, gecede kulübe katkı koyanlara plaket takdiminde de bulundu. Siyasilerin de ilgi gösterdiği gecede sunucu Hüseyin Kıral eşliğinde yapılan açık artırmada kulübe yaklaşık 18,000 TL gelir sağlandı. Geceye Lefkoşa ve başka bölgelerde yaşayan Haspolatlılar da katılarak kulübe destek oldular.

Mağdurlar Meyhanesi direktörü NidaiSaliş, gençlerden oluşan Haspolat yönetimine önemli desteklerde bulunurken, geceye eğlence ve mutluluk hakimdi.