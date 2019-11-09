Hamzaoğlu’yla Gençler kendine geldi

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yendi. Başkent ekibi, bu sonuçla teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, evinde ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Kırmızı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 10'a yükseltirken, İM Kayserispor 7 puanda kaldı.

Mücadelenin 14. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan GiovanniSio uzak mesafeden sol ayağıyla sert vurdu ve Abdennour'a da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu. Ev sahibi ekip bu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

71. dakikada oyuna sonradan giren 15 yaşındaki Emre Demir'in attığı golle İ.M. Kayserispor skora dengeyi getirdi: 1-1. Bu golle Emre Demir, Süper Lig tarihinde fileleri sarsan en genç oyuncu oldu.

Gençlerbirliği, 81. dakikada Rumen yıldız BogdanStancu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca başkent ekibi, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.