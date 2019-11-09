banner255
banner69
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
88 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
37 0
 
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
50 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
15 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
11 0
Girne’den Garga kanatlandı
Girne’den Garga kanatlandı
30 0
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
69 0
banner82

Hamzaoğlu’yla Gençler kendine geldi

banner27

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yendi. Başkent ekibi, bu sonuçla teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk galibiyetini aldı

Hamzaoğlu’yla Gençler kendine geldi
banner267

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, evinde ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. 

Kırmızı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 10'a yükseltirken, İM Kayserispor 7 puanda kaldı.

Mücadelenin 14. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan GiovanniSio uzak mesafeden sol ayağıyla sert vurdu ve Abdennour'a da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu. Ev sahibi ekip bu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

71. dakikada oyuna sonradan giren 15 yaşındaki Emre Demir'in attığı golle İ.M. Kayserispor skora dengeyi getirdi: 1-1. Bu golle Emre Demir, Süper Lig tarihinde fileleri sarsan en genç oyuncu oldu.

Gençlerbirliği, 81. dakikada Rumen yıldız BogdanStancu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca başkent ekibi, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.