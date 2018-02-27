Hamitköy’ün mutlu haftası

Hamitköy’ün futbol liglerinde mücadele eden üç kategorideki takımı haftayı önemli galibiyetlerle kapatırken camiada yüzler gülüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun organize ettiği futbol liglerinde mücadele eden üç kategorideki takımı da haftayı önemli galibiyetlerle kapatan Hamitköy’de yüzler gülüyor.

Başkan Evren Mannaş’ın alt yapıya verdiği önem sonrasında gelen başarılar da dikkat çekiyor. Teysir Terazi ve Ali Kolbaşı’nın çalıştırdığı Hamitköy U15 takımı, Cihangir’i deplasmanda mağlup ederek haftayı üç puanla kapatırken lig ikinciliğini sürdürdü. Hamdi Öğütçü’nün çalıştırıcılığını yaptığı Hamitköy U21 takımı ise zorlu Denizli deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönerek liderliğini sürdürürken, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Ahmet Sakallı yönetimindeki Hamitköy A takımı ise zorlu Girne Halk Evi karşılaşmasını hırslı futbolu sonrasında 4-1 kazanarak ligde üçüncü sıraya yükselirken; zirvedeki iddiasını da devam ettirdi.

Evren Mannaş başkanlığındaki yönetimin alt yapıya verdiği özel önem sonrasında elde edilen başarılar ise camiada yüzlerin gülmesini sağladı.