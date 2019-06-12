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Hamitköy masterlerinden anlamlı turnuva

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Hamitköy Masterleri Derneği, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhum yönetici ve futbolcuların anısına masterler anı turnuvasını düzenliyor

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Hamitköy masterlerinden anlamlı turnuva
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Hamitköy Masterleri Derneği, Hamitköy Spor Kulübüne hizmet etmiş merhum yönetici ve futbolcuların anısına geleneksel olarak yapılan masterler anı turnuvasını düzenliyor.

Hamitköy Masterler Derneği başkanı Mustafa Şeytan'ın organize ettiği turnuvaya Hamitköy Masterlerinin yanı sıra Düzkaya Masterleri, Maraş Masterleri ve Kartal Masterleri katılacak. Turnuvaya katılması beklenen Antalya Masterleri ise organizasyon komitesinden özür dileyerek turnuvaya gelemeyeceklerini bildirdi.

Turnuvada karşılaşmalar 13-14 Haziran (Perşembe - Cuma) saat 20.00'da Göçmenköy Stadında oynanacak. Ödül töreni 14 Haziran gecesi oynanacak maçlar sonrasında yapılacak.

Turnuvada anılacak merhumların isimleri şu şekildedir; Esat Erdoğmuş(Fahri başkan), Ahmet Beysoydan(Efsane başkan), Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Mustafa Sakallı(Hoca), Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Hulusi Özyay, Adnan Bostancı, Rasım Okşaner

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