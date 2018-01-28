Hamitköy çok farklı

Hamitköy iyi zeminli Görneç Üç Şehitler Stadı'nda güzel futboldan örnekler vererek ev sahibi ekibi 5 farkla mağlup ederken, goller 4 farklı futbolcudan geldi. Takım olarak iyi oynayan Hamitköy'de, genç Hasan oynadığı futbol ve attığı golle ön plana çıktı. Görneç maçta yakaladığı tek net gol pozisyonu olan penaltıda ise kaleci Kemal başarılıydı

Stad: Görneç Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Sabriye Atikoğlu, Sami Özentürk

Görneç: Hasan Bilal, Rifat, Besim, Doğuş,Fırat Kulle (Levent), Yaşar, Fırat Güngör (Celal), Ferit, Abdullah, Osman (Ertan), Arda

Hamitköy: Kemal, Umut, Ragıp, Onur, Deniz, Ender, Hüseyin Çıdamlı (Onurcan), Hasan Akkuyu, Toykan, Özgür (Mahmut), Hakan (Mehmet)

Goller: 11.Dk Onur, 25.Dk Özgür, 54 ve 81.Dk Toykan, 58.Dk Hasan

K-PET 1.Lig'in ikinci devre ilk haftasında Hamitköy, Görneç deplasmanında oldukça rahat bir galibiyet elde ederek zirve iddiasını sürdürdü. Görneç aldığı bu mağlubiyetle ikinci devreye sıkıntılı başladı.

K-PET Birinci Lig'de şampiyonluk hedefinde olan Hamitköy maça etkili başladı.

11.Dk: Hamitköy atağında topla rakip yarı alana yönelen Onur ceza sahası dışından klas bir vuruşla topu filelere gönderdi. GÖRNEÇ 0-1 HAMİTKÖY

25.Dk: Hamitköy kontra atağında Toykan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Özgür vuruşunda topu filelere gönderdi. GÖRNEÇ 0-2 HAMİTKÖY

52.Dk: Hamitköy atağında Özgür topla ceza sahası içerisine girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Hasan iki hamlede topu kornere çeldi.

54.Dk: Hamitköy atağında Özgür'ün pasıyla Hakan sağ kanattan rakip yarı alana hareketlendi. Hakan'ın ortasında Toykan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. GÖRNEÇ 0-3 HAMİTKÖY

57.Dk: Görneç atağında Besim rakip ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Kemal gole izin vermedi.

58.Dk: Hamitköy kontra atağında savunma arkasına sarkan Hasan, kaleci Hasan'ı çalımlayıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. GÖRNEÇ 0-4 HAMİTKÖY

60.Dk: Görneç atağında Besim'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdullah, Deniz'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Serkan Durmaz penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Arda'nın vuruşunda kaleci Kemal gole izin vermedi.

81.Dk: Hamitköy atağında Onur soldan topu ceza sahasına ortaladı.Toykan'ın vuruşunda kaleci Hasan gole izin vermedi ancak dönen topa bir kez daha vuran Toykan topu filelere gönderdi. GÖRNEÇ 0-5 HAMİTKÖY

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hamitköy üç puanı alan taraf oldu.