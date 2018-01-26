Hakemler ikinci devreye hazır

Merkezi Hakem Kurulu (MHK), 2017-2018 Kış Semineri'nin resmi açılışı dün gerçekleştirilirken seminer bugün tamamlanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkezi Hakem Kurulu (MHK), 2017-2018 Kış Semineri resmi açılışı Girne’deki Grand Pasha Otel'de dün gerçekleştirildi.

Saat 10.00’da gerçekleştirilen açılış seremonisi sonrasında seminer bugün yapılacak eğitimlerle sona erecek. TFF MHK üyesi Ahmed Erdoğan, TFF MHK Eğitimcisi Sebahattin Şahin, Dr. Abdurrahman Arıcı, Ahmet Şahin, Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi ile Av. Merve Mısır da bu seminere katkı koyuyorlar.

Çarşamba günü başlayan seminerin dünkü bölümünde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, EPAK Bakanı Derviş Atakan, KTSYD Başkanı Çelen Oben, KTFAD Başkanı Süleyman Göktaş, KTFHGD Başkanı Niyazi Nizam da ve birer konuşma yaptılar.

MHK Başkanı Sadık Özbilgehan konuşmasında, ilk devrede oynanan 240 maçta hakemlerin, ufak tefek hatalar dışında başarılı olduğunu söyledi.

Konuşmalardan sonra eğitim çalışmalarına geçildi. Seminerin ilk gününde MHK Üyesi Derviş Atakan tarafından 2 aşamalı olarak ilk devrenin değerlendirilmesi yapıldı. Daha sonra yazılı sınav ve MHK saati ile devam edildi.

Seminer bugün TFF MHK Üyesi Sabahettin Şahin tarafından verilecek “futbolda ofsayt, hakemlerin işbirliği” konulu derslerle devam edecek. Öğlenden sonra ise Av. Merve Mısır tarafından “hakem hakları ve sporda şiddetin önlenmesi” konuları ile seminer tamamlanacak.