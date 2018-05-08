Hakemler belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, K-Pet Birinci Lig Play-Off/Out, maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu, takımlar adına büyük önem taşıyan ilk maçlara tecrübeli hakemleri görevlendirdi.
K-Pet Birinci Lig Play-Off:
9 Mayıs Çarşamba (1. Maç):
Saat 16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Girne HalkEvi-Dumlupınar (Kerem Eran)
Saat 16.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Mormenekşe-Hamitköy (Utku Hamamcıoğlu)
K.Pet Birinci Lig Play-Out:
9 Mayıs Çarşamba (1. Maç):
Saat 16.30 Mete Adanır Stadı: Bostancı Bağcıl-Çanakkale, Serkan Şimşek
Saat 16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Doğancı-Lapta, Mehmet Sezener