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Hakemler belirlendi

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Hakemler belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, K-Pet Birinci Lig Play-Off/Out, maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, takımlar adına büyük önem taşıyan ilk maçlara tecrübeli hakemleri görevlendirdi.

K-Pet Birinci Lig Play-Off:

9 Mayıs Çarşamba (1. Maç):

Saat 16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Girne HalkEvi-Dumlupınar (Kerem Eran)

Saat 16.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Mormenekşe-Hamitköy (Utku Hamamcıoğlu)

K.Pet Birinci Lig Play-Out:

9 Mayıs Çarşamba (1. Maç):

Saat 16.30 Mete Adanır Stadı: Bostancı Bağcıl-Çanakkale, Serkan Şimşek

Saat 16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Doğancı-Lapta, Mehmet Sezener

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