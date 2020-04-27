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“Hakem camiası olarak hazırız”

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, liglerin başlama talimatı verildiği an tüm hakem camiası olarak hazır olduklarını söyledi

“Hakem camiası olarak hazırız”

Şartlar izin verirse liglerin Haziran ortalarında başlatılması planlanıyor. Süreç uzarsa Temmuz ayına da kaydırılabilir ya da başka bir formül üzerinde durulabilir. Bu durum hem virüsün seyrine hem de bilim kurulu ile futbol federasyonunun Mayıs ayının başında yapacağı derinlemesine toplantıların sonuçlarına bağlı. Kulüpler, haziran ayında oynanacakmış gibi planlarını yapmaya başladı. Takımların teknik heyetleri futbolcular için yeniden form bulmak adına yaklaşık 1 aya ihtiyaç olduğunu belirtip, çalışma planlarını ona göre yaparken, maçları yönetecek hakemler de bu duruma şimdiden hazırlıklı.

Zekeriya Alp, ev içi ve ev dışında hakemlere kendilerini nasıl antrene edeceklerine dair bilgilerin aktarıldığını da belirtti. DHA'ya açıklamalar yapan MHK Başkanı Alp, Hakem Gelişim Sistemi'nin (HAGESİS) dünya futbolunda devrim yapacak nitelikte bir ilk olacağını ve yeni sezonda bu sistemi hayata geçireceklerini de söyledi.

"BİZ HAZIRIZ"

MHK Başkanı Zekeriya Alp hakemlerin formda kalması için çok önceden tedbir aldıklarını belirterek; "Hakemlere programlar yollandı, ev içi ve ev dışında kendilerini nasıl antrene edeceklerine dair bilgiler aktarıldı. 5 kişilik bir kadro kurmuştuk, üst düzey eğitimli kişilerden oluşan bir kurulumuz var, Çağatay Şahan yönetiminde. Takibi yapılıyor, hakemlerle sık sık diyalog halindeler. Liglerin başlama talimatı verildiği an biz hazırız" dedi.

Ligler yeniden başlarsa alınacak önlemlerden biri de seremonide tokalaşmanın olmayacağı ve 'sosyal mesafe' kuralı uygulanarak futbolcular arasında boşluk bırakılması. 'Sosyal' mesafe sadece seremonide değil yedek kulübesinde de uygulanacak. Futbolcular aralıklarla oturacak. Antrenman ve maçlar öncesinde futbolcular, ellerini dezenfekte edecek. Bütün bunlara hakemlerin de tabi tutulacağını hatırlatan Alp, "Hiç bir hakemimizi riske atmak istemeyiz. Maçlar yeniden başlarsa VAR odaları ve VAR hakemleri için sosyal mesafe, kişisel izolasyona ve dezenfekteye de herkes dikkat edecek" şeklinde konuştu.

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