banner255
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
371 0
29 0
 
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
198 0
Kupa, Levent Spor'un
Kupa, Levent Spor'un
59 0
57 0
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
72 0
Ağaca saldıranlar aranıyor
Ağaca saldıranlar aranıyor
36 0
banner82

Göztepe’nin parlayan yıldızı Zihni

banner27

Göztepe’nin U21 Takımında forma giyen Zihni Temelci, oynadığı futbol ve orta sahada yaptığı asistlerle takımına büyük katkı koyarken, takımın parlayan yıldızı oldu

banner262
Göztepe’nin parlayan yıldızı Zihni
banner267

Niyazi ERGÜLEN

Türkiye Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin U21 Takımında forma giyen Zihni Temelci, oynadığı futbol, orta sahada yaptığı asistlerle takımına büyük katkı koyuyor.

Zihni Temelci, Göztepe’nin, Çaykur Rize ile dış sahada oynadığı maçta da mükemmel bir oyun ortaya koyarken iki asist yaparak, takımının iki golüne de büyük katkı koydu.

Göztepe, 2 takım taraftarlarının maç boyunca İzmir marşı söyledikleri maçtan, Zihni’nin asistleri ile 2-0 galip ayrılarak İzmir'e üç puanla döndü.

Zihni Temelci, Halkın Sesi’ne yaptığı açıklamada, deplasmanda galip gelme mutluluğunu yaşadıklarını söylerken, gelecek hafta konuk edecekleri Erzurum karşısında mutlak galibiyeti hedeflediklerini belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.