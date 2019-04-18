Göztepe’nin parlayan yıldızı Zihni

Göztepe’nin U21 Takımında forma giyen Zihni Temelci, oynadığı futbol ve orta sahada yaptığı asistlerle takımına büyük katkı koyarken, takımın parlayan yıldızı oldu

Niyazi ERGÜLEN Türkiye Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin U21 Takımında forma giyen Zihni Temelci, oynadığı futbol, orta sahada yaptığı asistlerle takımına büyük katkı koyuyor. Zihni Temelci, Göztepe’nin, Çaykur Rize ile dış sahada oynadığı maçta da mükemmel bir oyun ortaya koyarken iki asist yaparak, takımının iki golüne de büyük katkı koydu. Göztepe, 2 takım taraftarlarının maç boyunca İzmir marşı söyledikleri maçtan, Zihni’nin asistleri ile 2-0 galip ayrılarak İzmir'e üç puanla döndü. Zihni Temelci, Halkın Sesi’ne yaptığı açıklamada, deplasmanda galip gelme mutluluğunu yaşadıklarını söylerken, gelecek hafta konuk edecekleri Erzurum karşısında mutlak galibiyeti hedeflediklerini belirtti.