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Gönyeli’de çare Saykal

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Gönyeli’de yapılan genel kurullarda başkan adayı çıkmaması büyük sıkıntıya neden olurken, camianın içerisinden çıkmış olan Ömer Saykal’ın ismi başkan adaylığı için gündeme geldi

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Gönyeli’de çare Saykal
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Soydan SAKALLI

Gönyeli’de Ömer Arabacıoğlu’nun başkanlığı bırakma kararı almasından sonra yapılan genel kurullarda başkan adayı çıkmaması büyük sıkıntıya neden olmuştu.

Kulübün anahtarlarını kaymakamlığa devretme aşamasına gelinen Gönyeli’de, camianın içerisinden çıkmış olan Ömer Saykal’ın ismi başkan adaylığı için gündeme geldi. Özel bir şirkette müdür olarak görev yapan Ömer Saykal, Gönyeli Belediye başkanı Ahmet Benli ile de konuyu görüşürken Ahmet Benli’den de destek aldı.

Eski başkanlardan Sanlı Çoban’ın da destek verdiği Ömer Saykal, Gönyeli maçlarına gösterdiği ilgi ile de biliniyor.

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