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Gönyeli kabustan uyandı

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Gönyeli, 2 maçlık mağlubiyetten sonra, zorlanmasına rağmen Lapta’yı mağlup ederek lider Esentepe’yi takibini sürdürdü. Lapta ise play out tehlikesini hissetmeye devam etti

Gönyeli kabustan uyandı
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Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Hasan Eriş, Hakan Ünal, Mehmet Ekşici, Turgay Misk

Gönyeli: Kemal, Kadir, Şevket(12’Süleyman), Alaattin(51’İbrahim), Talat, Sabri(80’Özgür), Raif, Mehmet Barkınay, Velat, Hasan, Tacettin

Lapta: Emre, Ali, Mahmut, Hüseyin, Osman(75’Göksel), Emrah, Abdullah, Selçuk(15’Süleyman), Mustafa(80’Kemal), Ertuğ, İsmail

Goller: 25’Raif Selden, 58’Tacettin Köse, 77’Sabri Selden(Gönyeli), 47’ve 51’Osman Seyhan(Lapta)

K-Pet Birinci Lig’de lig ikincisi Gönyeli konuk ettiği çıkış arayan Lapta’yı geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek 2 haftanın ardından 3 puanla tanıştı. Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golleri Raif, Tacettin ve Sabri kaydederken, Lapta’nın golleri Osman’dan geldi.

Gönyeli, ilk devresini Raif’in 1-0 önde kapattığı Lapta maçında ikinci devreye kötü başlarken, art arda Osman Seyhan’ın gollerine engel olamadı ve 2-1 yenik duruma düştü.

2-1’den sonra kendine gelen ev sahibi ekip, önce Tacettin ile daha sonra ise Sabri ile goller bularak karşılaşmayı 3-2 kazanarak puanını 44’e yükseltti. Lapta ise 27 puanda kaldı.

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