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Gomis'in Dünya Kupası için umudu arttı

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Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Dünya Kupası için umutlarını sürdürüyor. Fransa Milli Takımı'nda görev yapan forvet oyuncularının formda olmaması Gomis'in şansını arttırıyor

Gomis'in Dünya Kupası için umudu arttı
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Galatasaraylı Bafetimi Gomis, Dünya Kupası'nda forma giymek için umutlarını sürdürüyor...

Fransa Mili Takımı'nda görev alan Oliver Giroud, Alexandre Lacazette ve Moussa Dembele gibi oyuncuların formsuz oluşu Gomis için bir şans olarak görülüyor...

Galatasaray forması ile ligde 27 gol sevinci yaşayan Gomis, Avrupa'da en çok gol atan Fransız forvet konumunda. 32 yaşındaki forvetin en yakın takipçisi Antoine Griezman'ın 19 golü bulunuyor.

Fransa Milli Takımı için diğer alternatif isimlerin bu sezonki performansı pek de iç açıcı değil.... Arsenallı Alexandre Lacazette ve Paris Saint Germain'li Mbappe'nin 13, Chelseali Oliver Giroud'un ise sadece 6 golü var.

Celtic forması terleten Moussa Dembele ise bu sezon 8 kez ağları sarsabildi..

Şimdi Fransa'da herkes birbirine şu soruyu soruyor: Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamp, Gomis'i dünya kupası kadrosuna alacak mı almayacak mı?

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