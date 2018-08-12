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Gökay, Hamitköy antrenmanında

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Gökay, Hamitköy antrenmanında
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 K-PET Birinci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hamitköy, transferlerle de kadrosunu takviye ediyor. Hamitköy geçtiğimiz sezon Mormenekşe forması giyen Türkiyeli futbolcu Gökay Alpçoğay'ı antrenmanlarına çıkarmaya başladı. Hücuma yönelik orta saha futbolcusu Gökay'ın tecrübesi ile genç ağırlıklı kadroya sahip Hamitköy'e katkı sağlaması hedefleniyor. Gökay'ın Pazartesi günü Hamitköy'e imza atması bekleniyor.

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