GHE'de liste şekilleniyor

Girne Halk Evi'nde, teknik direktör Mustafa Özarabacı'nın kadroyu şekillendirmek için düzenlediği transfer listesi belli olmaya başladı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Girne Halk Evi'nde, teknik direktör Mustafa Özarabacı'nın kadroyu şekillendirmek için düzenlediği transfer listesi belli olmaya başladı.

Daha önce serbest transfer hakkı bulunan Küçük Kaymaklı kaptanı Hüseyin Adal'a transfer teklifinde bulunan Girne Halk Evi, birçok takımın gözdesi olan Yalova'nın iki futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor. Girne Halk Evi, geçtiğimiz sezonu Küçük Kaymaklı'da geçiren Yusuf Özbahar ile yabancı futbolcu Uche'yi kadrosuna katmak istiyor. Girne Halk Evi ayrıca Mustafa Özarabacı'nın eski öğrencisi Değirmenlik'in sol ayaklı defans oyuncusu Yusuf Kumaş ile de ilgileniyor.

Girne Halk Evi bu transferleri gerçekleştirmek için genel kuruldan sonra girişimlerini hızlandıracak.