banner107
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
67 0
Zirvede güç birliği
Zirvede güç birliği
23 0
“İptale anlam veremedik”
“İptale anlam veremedik”
39 0
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
39 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
256 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
116 0
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
72 0
Yas tutmanın en acı verici geleneği
Yas tutmanın en acı verici geleneği
175 0
banner82
banner147

GHE'de liste şekilleniyor

banner27

Girne Halk Evi'nde, teknik direktör Mustafa Özarabacı'nın kadroyu şekillendirmek için düzenlediği transfer listesi belli olmaya başladı

GHE'de liste şekilleniyor
banner137

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Girne Halk Evi'nde, teknik direktör Mustafa Özarabacı'nın kadroyu şekillendirmek için düzenlediği transfer listesi belli olmaya başladı.

Daha önce serbest transfer hakkı bulunan Küçük Kaymaklı kaptanı Hüseyin Adal'a transfer teklifinde bulunan Girne Halk Evi, birçok takımın gözdesi olan Yalova'nın iki futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor. Girne Halk Evi, geçtiğimiz sezonu Küçük Kaymaklı'da geçiren Yusuf Özbahar ile yabancı futbolcu Uche'yi kadrosuna katmak istiyor. Girne Halk Evi ayrıca Mustafa Özarabacı'nın eski öğrencisi Değirmenlik'in sol ayaklı defans oyuncusu Yusuf Kumaş ile de ilgileniyor.

Girne Halk Evi bu transferleri gerçekleştirmek için genel kuruldan sonra girişimlerini hızlandıracak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.