GG son nefeste puanı kaptı

Gençlik Gücü, Baf Ülkü Yurdu karşısında oyunun son saniyesinde bulduğu golle 1 puanı alırken, 3 hafta sonra puan aldı. Baf Ülkü Yurdu ise kazandım dediği maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı

YER: Şht. Hüseyin Ruso Stadı.

HAKEMLER: Ali Özer-Halil E. Canaloğlu-Özal Çağlayan

G.GÜCÜ:Mustafa-Tayfun(Aşkın dk. 72)-Mehmet-İdan-Burak(İltaç dk.72)-Arif(Mahmut dk. 62)-Ali-Boateng-Özcan-Debola-özgür

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan-Erdinç-Hürcan(Tahsin dk. 56)-İbrahim-Joseph-Ahmet-Hasan(Umut dk. 86)-Berk-Azat-M.Göktaş(Ali dk. 89)

GOLLER: Dk. 56 ve 63 Joseph(Baf Ülkü Yurdu) Dk. 88 Boateng, dk. 90+5 Özgür(pen)(G.Gücü)

K-PET Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemeyen Baf Ülkü Yurdu, son haftaların formsuz takımı Gençlik Gücü karşısında ikinci devrede Joseph ile 2 farkı yakalamasına rağmen, Gençlik Gücü'nün 88'de Prince ve 90+5'de Özgür'ün penaltıdan attığı gollerle engel olamayarak 1 puana razı oldu.

21. dakikada gelişen G.Gücü atağında Ali pası ile buluşan Debola’nın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti. Kornerden sonuç alınamadı.

26. dakikadaki G.Gücü atağında Boateng’in pasında rakip ceza alanında topla buluşan Debola müsait pozisyonda olmasına rağmen çok kötü bir vuruş yaparak farklı şekilde topu dışarı attı.

38. dakikada G.Gücü takımından Boateng’in ceza alanına girmeden vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

56. dakikada Baf Ülkü Yurdu öne geçti. Bu dakikaya kadar hiç etkili olamayan Baf Ülkü Yurdu ceza alnının sol tarafında bir serbest vuruş kazandı. Ahmet’in kale önüne gönderdiği topa kalecinin de geç çıkmasını iyi değerlendiren Joseph kafa ile topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

63. dakikada fark 2’ye çıktı. Baf Ülkü Yurdu bu kez sağ tarafta bir serbest vuruş kazandı. Berk’in ortasında Joseph bir kez daha kafa ile topu ağlara yollayarak takımını 2-0 öne geçirmiş oldu.

78. dakikadaki G.Gücü atağında Debola kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda top kaleci Erdoğan’dan döndü. Defansın uzaklaştıramadığı top yine Debola’nın önünde kaldı. Vuruşunda Erdoğan bir kez daha başarılı oldu ve rakibine gol şansı tanımadı.

88. dakikada rakibinin de geriye çekilmesi ile baskısını artıran G.Gücü’nden Boateng Debola ile girdiği verkaçta ceza alanı içinden çok sert vurdu kaleciye de çarpan top ağlara gidince skor da 1-2 oldu.

90+3’ncü dakikada Özgür’ün kullandığı serbest vuruşta İltaç topu kafa ile filelere gönderdi. Ancak pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesi ile gol geçerli olmadı.

90+5. dakikada skora denge geldi. Gelişen G.Gücü atağında Debola ceza alanı içinde rakip futbolcu Ali ve kaleci Erdoğan ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Özgür takımına beraberliği getiren golü attı ve maç da 2-2 sona erdi.