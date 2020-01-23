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GG'de 9 imza birden

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GG'de 9 imza birden

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig'in ilk devresinde sıkıntı yaşayan Gençlik Gücü, ikinci devrede lige tutunmak için ara transferde 9 futbolcuyu birden kadrosuna kattı. Gençlik Gücü, Göçmenköy'den Erin, Gençler Birliği'nden Erdoğ, Dumlupınar'dan Berke ve Hikmet, Bostancı Bağcıl'dan Cahit, Çetinkaya'dan Ümitcan, yerli statüdeki MTG futbolcusu Lawrence ve yabancı futbolcular Bekamenga ile Sterling'e imza attırdı. Önce kulübün fahri başkanı ve sponsoru Mazhar İkbal'in China Bazaar'daki ofisinde sonra ise KTFF'de atılan imzalar ile 9 futbolcu GG'ye transfer oldular. Âdeta yeni bir takım kuran Gençlik Gücü, ikinci devrenin ilk maçı olan Küçük Kaymaklı maçında galibiyeti hedefleyecek.

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