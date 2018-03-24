Gençler, tecrübeye direnemedi

Play-out hattından çıkmak isteyen Gençler Birliği, Çetinkaya önünde 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-1 mağlup ayrılıp kötü günler geçirmeye devam etti. Teknik direktör Serhat Ertürk ile de yollarını ayıran Gençler Birliği, Bülent Aytaç’la prensipte anlaştı

Hakemler: Mehmet Malek, Emine Yarkın, Yusuf Bakar Gençlerbirliği: Mehmet, Kadir, Sinan (Boran), Emir, Ahmet (Berk), Hussain, Tonbara, Hasan, Emeka, Sertan, İbrahim(Ömer) GAÜ Çetinkaya: Cenk, Serhan, Tunç, Serkan, Ümitcan (Batuhan), Sercan, Abbas, İbrahim(Muammer), Eko, David, Hüseyin(Erdinç ) Goller: Dk. 46 Emeka(G.Birliği), Dk. 49 David, Dk.51 Hüseyin, Dk.89 Serhan (Çetinkaya) İbrahim DALOĞLU K-Pet Süper Lig’de play-out hattı içinde olan Gençler Birliği zirve yarışından kopmamak isteyen GAÜ Çetinkaya arasında İskele’de oynanan karşılaşmayı konuk Çetinkaya ikinci devrede bulduğu gollerle 3-1 kazandı. Çetinkaya böylelikle 3 maç aradan sonra kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Çetinkaya olurken daha sonra Gençler Birliği dengesyi sağlayarak arka arkaya pozisyonlar buldu. Dk. 19 Organize gelişen Çetinkaya atağında David’in ara pasıyla ceza sahasına giren İbrahim geriye çıkardığı topla buluşan Hüseyin Kayalılar’ın vuruşu kötü olunca top auta gitti. Dk. 23 Yine organize gelişen Çetinkaya atağında çalımlarla Gençler Birliği ceza sahasına yaklaşan Sercan’ın pasıyla buluşan Hüseyin pasını Eko’ya verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Eko’nun vuruşunda top direğin yanından auta gitti. Dk. 27 Gençler Birliği’nin soldan gelişen atağında İbrahim’in pasıyla Çetinkaya ceza sahası önünde topla buluşan Sertan müsait pozisyonda kötü bir vuruş yaptı. Dk. 32 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Tonbara’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim müsait pozisyonda vuruşunda kaleci Cenk topa parmaklarının ucuyla dokunarak kornere attı. Dk. 37 Gençler Birliği atağında Çetinkaya ceza sahasına yapılan ortada boşta kalan Emeka’nın kafa vuruşunda top yan direkten oyuna döndü. Dk. 45 Emeka’nın sol kanattan getirdiği topu Çetinkaya ceza sahasına kaldırdı. Arka direkte Sertan’ın vole vuruşunda top yandan auta gitti. İkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi G. Birliği oldu. Dk. 46 Orta alanda topu kapan Tonbara hızla ilerledi. Tonbara’nın defans arkasına atmak istediği topa araya giren Çetinkaya defansından seken topla buluşan Emeka’nın plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0 Dk. 49 Çetinkaya’nın soldan gelişen atağında İbrahim Çıdamlı’nın güzel ortasında arka direkte boşta kalan David kafayla topu direk dibinden ağlara gönderdi. 1-1 Dk. 51 Gençler Birliği defansının uzaklaştıramadığı topla ceza yayı üzerinde buluşan İbrahim’in vuruşu ağlara gitti. Ancak hakem Eko’nun kalecinin önünü kapattığı gerekçesiyle golü iptal etti. Dk. 54 Çetinkaya atağında Gençler Birliği ceza sahasına girerken Eko’nun düşürülmesi sonucunda kazanılan serbest vuruşta Hüseyin Kayalılar’ın plase vuruşu kaleci Mehmet’in altından ağlara gitti. 1-2 Dk. 84 Çetinkaya defansından Serkan’ın uzaklaştırmak isterken kaptırdığı topla buluşan Emeka çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top yandan auta gitti. Dk. 89 Çetinkaya’nın kazandığı köşe atışında, ceza alanına yapılan ortada David’in arkaya aşırttığı topu kontrol etmek isteyen kaleci Mehmet elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Serkan kafayla dokunarak ağlara göndererek skoru belirledi. 1-3