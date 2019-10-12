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Gençler, Maraş Gençlik’e direnemedi

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Maraş Gençlik, haftaya namağlup giren Gençler Birliği’ne ilk mağlubiyeti tattırırken, rakibinin gerisinde 4. sıraya yerleşti. Gençler Birliği ise ilk puan kayıplarını yaparak zirve yarışında yara aldı

Gençler, Maraş Gençlik’e direnemedi
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K-PET Birinci Ligdeki iddialı 2 ekibin mücadelesinde gülen taraf Maraş olurken, galibiyeti koruyamayan Gençler Birliği, uzatma dakikalarında kalesinde 2 gol görerek ilk mağlubiyetini aldı.

Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği Halil Kartal Stadındaki maçın ilk devresine 2 takım da hızlı başladılar. Erdoğ 25’te kafa ile Gençler Birliği’ni öne geçirdi. 0-1 Maraş bu gole 38’de Mustafa Gök ile yanıt verince, devre 1-1 sona erdi.

İkinci devre uzun süre 2 takım da gol bulacak üretkenlikten uzakken Maraş maçın uzatma dakikalarında önce Yıldıray ile 2-1 öne geçti. Uzatma dakikalarının son anlarında Cenker skoru belirleyen golü kaydederken, 3-1 ile maçı kazanan Maraş büyük coşku yaşadı.

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