Garavalılar, hisarları fethetti

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Alsancak Yeşilova sinek istilası nedeniyle uzun süre duran maçta geriden gelip, Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ederken, beşinci sıraya yükseldi. Kupa yorgunu Mağusa Türk Gücü, sinek istilası nedeniyle uzun süre duran ve sahanın sulanması sonrasında yeniden başlayan maçı kaybetmesine rağmen play out hattı dışında kaldı

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Yer: Mağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Ali Orcan, Mustafa Öztugay

Mağusa Türk Gücü: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Yasin Kurt, Erdoğ Barkınay, Yabuku Malik, Ogbe (Dk.40 Emre Özsin), Adil Uçar, Arif Uysal, Dinopeter, Yusuf Beyazi, Halil Turan (Dk.78 Rasheed )

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Bayram Özgün (Dk.59 Okan Kibar), Vakkas Kaynarca, Binya, Mejdi Direniş (Dk.58 Menduh) Mustafa Salk, Ulaş Candanal, Aksel Kaptanoğlu (Dk.57 Cenker Yazar)

Goller: Arif Uysal (Dk.51), Yasin Doğan (Dk.65), Hamis Çakır (Dk. 82)

 K-Pet Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi. Mağuca Canbulat Stadı'nda oynanan mücadele 2-1 konuk Merit Alsancak Yeşilova'nın üstünlüğünde sonuçlandı.

Merit Alsancak Yeşilova'ya galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Yasin ve 82. dakikada Hamis kaydetti. Mağusa Türk Gücü'nün tek golünü ise 51. dakikada Arif attı.

Dk.31:Sami’nin sol kanattan pasında Dinopeter sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya vuruşunda top dışarıya gitti.

Dk.51:Dinopeter soldan ortaladı Arif yayın üzerinden kontrol edip vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0

Dk.65:Ceza sahası dışından Yasin’in şutu tam köşeye gitti ve top ağlarla buluştud.1-1

Dk.74.Lualua’nın soldan ortasında arka direkte Adeleke vurdu top dışarı çıktı.

Dk.82:Hamis ceza sahasında top ile buluştu sağa çekip vurdu top tam köşeden ağlarla buluştu.1-2

Karşılaşmada başka gol olmazken Merit Alsancak Yeşilova deplasmandan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyetle Merit Alsancak Yeşilova puanını 39'a yükseltirken, Mağusa Türk Gücü 30 puanda kaldı.   

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ

24

15

6

3

57

27

30

51

2.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

24

14

5

5

49

30

19

47

3.

GAÜ ÇETİNKAYA

24

14

3

7

46

34

12

45

4.

BİNATLI

24

12

7

5

50

36

14

43

5.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

24

10

9

5

33

27

6

39

6.

KÜÇÜK KAYMAKLI

24

12

2

10

45

43

2

38

7.

BAF ÜLKÜ YURDU

23

8

8

7

44

31

13

32

8.

LEFKE

23

9

3

11

42

38

4

30

9.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

24

8

6

10

39

40

-1

30

10.

CİHANGİR

24

8

6

10

38

41

-3

30

11.

TÜRK OCAĞI

24

9

2

13

33

37

-4

29

12.

GENÇLİK GÜCÜ

24

9

2

13

30

48

-18

29

13.

GENÇLER BİRLİĞİ

24

7

7

10

36

44

-8

28

14.

YALOVA

24

5

7

12

37

49

-12

22

15.

YENİ BOĞAZİÇİ

24

4

7

13

19

45

-26

19

16.

OZANKÖY

24

4

6

14

23

51

-28

18
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