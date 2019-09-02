Galatasaray’dan orta sahaya takviye

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi

26 yaşındaki Gabonlu futbolcu, kariyerine Fransa’da başladı. 2013’te Lorient’ten Marsilya’ya transfer olan Lemina, iki yıl sonra Juventus’a kiralandı. 2017 yılında da İtalyan devinden, Premier Lig’e gitti ve Southampton’a imza attı.

Lemina, Southampton’da geçen sezon 21 maçta 1 gol attı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

LEMİNA İSTANBUL'DA

İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Lemina, İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

Havalimanında herhangi bir açıklama yapmayan Lemina, sarı-kırmızılı kulübe hareket etti.

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.

DİAGNE, CLUB BRUGGE KİRALANDI

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi Belçika'ya gönderdi. Senegalli futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge'e transfer oldu.

Galatasaray, görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Diagne, Club Brugge'de kiralık olarak forma giyecek.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki santrafor, sezonun ilk yarısında 20, ikinci yarısında 10 kez olmak üzere toplamda 30 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.

Yapılan anlaşma çerçevesinde Club Brugge'ün Galatasaray'a 3 milyon 350 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtilerek, "Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2 milyon 115 bin euro sabit transfer ücreti şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13 milyon euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir." denildi.