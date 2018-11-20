Galatasaray'ın yeni 10 numarası Feghouli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fas Milli Takımı'nda sakatlanan ve altı hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Younes Belhanda'nın boşluğunu Feghouli ile doldurmaya çalışacak.

Cezayir Milli Takımı'nda 10 numara olarak oynayan Feghouli, bu bölgede Belhanda'nın tek alternatifi durumunda.

Fransız basınına verdiği röportajda "Ben beş dakikalık futbolcu değilim" diyen Feghouli'yi, teknik direktör Terim, Atiker Konyaspor karşısında kanatta değil merkezde kullanacak.

Galatasaray'da devreyi kapayan Sinan Gümüş'ün yokluğunda ise iyileşen Eren Derdiyok oynayacak.