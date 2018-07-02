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Galatasaray, Ahmet Musa için ısrarlı

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Galatasaray, Ahmed Musa'yı kiralamak için Leicester City ile görüşme kararı aldı. Nijaryalı yıldızın transferi için tüm şartlar zorlanacak. Galatasaray'da Ahmed Musa ısrarı sürüyor

Galatasaray, Ahmet Musa için ısrarlı
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Sarı-Kırmızılı yönetim Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken Leicester'da forma giyen Nijeryalı futbolcuyu kiralamak için şartları zorlama kararı aldı. 

Bu oyuncuyla bir süredir ilgilenen Galatasaray'ın Nijeryalı golcü için bu hafta önemli adımlar atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ahmed Musa'yı CSKA Moskova'nın da istemesi sarı-kırmızılılar için en büyük engel olarak gösteriliyor.

Galatasaraylı yöneticilerin bu hafta içinde İngiliz kulübüne yeni bir kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. 

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