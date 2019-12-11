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Furkan, A Takım kadrosunda

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Yenicami Akademi’den yetişen 2003 doğumlu kaleci Furkan Ataş da A Takım maç kadrosuna girdi

Furkan, A Takım kadrosunda

Yenicami Akademi futbolumuza önemli yıldızlar kazandırmaya başlarken, son olarak 2003 doğumlu kaleci Furkan Ataş da A Takım maç kadrosuna girdi.

Yenicami kalecisi Ercan’ın kırmızı kartlı olmasından dolayı Baf Ülkü Yurdu maçında kaleyi 2000 doğumlu 19 yaşındaki kaleci İdris Yekli korumuştu.

İdris Yekli’nin yedek kaleciliğini ise 16 yaşındaki kaleci Furkan Ataş yaptı. Fiziği ve yetenekleri ile gelecek vaat eden bir kaleci olan Furkan ile Yenicami kaleci antrenörü Hakan Dervişoğlu özel olarak ilgileniyor.

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