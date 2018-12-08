Fırtına seriye bağladı

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde hakem Mete Kalakavan'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarı iki takım da atak bir otun ortya koyarken Trabzonspor aradığı gollere arka arkaya ulaştı.

Bordo mavili ekip 75. dakikada penaltı atışı kazandı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, VAR uyarısı ile pozisyonu inceledikten sonra kararını değiştirmeyerek penaltı atışını kullandırdı. 76. dakikada penaltı atışını kullanan Hugo Rodallega, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 1 dakika sonra 77. dakikada Caleb Ekuban farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Trabzonspor mücadelenin son dakikalarında Onazi ile 3. golü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atiker Konyaspor'u 3-0'lık skorla geçen Trabzonspor 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor, ligde 33 hafta sonra üst üste 3. maçını kazanarak bu kötü istatistiğe son verdi.

Bu sonuçla Trabzonspor 25 puana yükselirken, Atiker Konyaspor 21 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise sahasnıda Kasımpaşa ile karşılaşacak.