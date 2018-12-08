banner237
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
34 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
10 0
Burçlara göre lezzet tercihleri
Burçlara göre lezzet tercihleri
8 0
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
11 0
Biyonik hakem Mert Ercan
Biyonik hakem Mert Ercan
300 0
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
38 0
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
26 0
Lapta cehenneme döndü
Lapta cehenneme döndü
219 0
banner82

Fırtına seriye bağladı

banner27

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti

banner210
Fırtına seriye bağladı
banner215

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde hakem Mete Kalakavan'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarı iki takım da atak bir otun ortya koyarken Trabzonspor aradığı gollere arka arkaya ulaştı.

Bordo mavili ekip 75. dakikada penaltı atışı kazandı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, VAR uyarısı ile pozisyonu inceledikten sonra kararını değiştirmeyerek penaltı atışını kullandırdı. 76. dakikada penaltı atışını kullanan Hugo Rodallega, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 1 dakika sonra 77. dakikada Caleb Ekuban farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Trabzonspor mücadelenin son dakikalarında Onazi ile 3. golü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atiker Konyaspor'u 3-0'lık skorla geçen Trabzonspor 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor, ligde 33 hafta sonra üst üste 3. maçını kazanarak bu kötü istatistiğe son verdi.

Bu sonuçla Trabzonspor 25 puana yükselirken, Atiker Konyaspor 21 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise sahasnıda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.