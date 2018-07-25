Fenerbahçe'ye İngiltere'den iyi haber

Fenerbahçe'nin yeni sezonda da kiralamak istediği Vincent Janssen, Mauricio Pochettino tarafından Tottenham'ın ABD kampına dahil edilmedi

İngiltere'nin Evening Standart gazetesi Tottenham menajeri Mauricio Pochettino'nun forvet rotasyonunda yer alan Janssen, N'Kundu ve Llorente'yi gözden çıkarttığin yazdı.

Kariyerinde Hollanda Ligi gol krallığı da bulunan Janssen'in, takımı ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Haberde Pochettino'nun "Janssen'in durumu gayet açık" sözlerine yer verilirken, takımla birlikte ABD kampına götürülmeyen futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin; 17 milyon pound olduğu kaydedildi.

Janssen'in son iki sezonda oynadığı resmi maçlarda yalnızca 11 gol atması ve Premier League'de erken kapanan transfer sezonu, kendisi için belirlenen bedelin ödenememesi durumunu doğurabilir.