Fenerbahçe iyi başladı kötü bitirdi

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda taraftarının önünde çıktığı ilk maçta Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında 87. dakikaya 3-0 önde girmesine rağmen, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı

Ülker Stadı'nda yeni sezon çalışmaları kapsamında dördüncü hazırlık maçında Feyenoord'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, 7. dakikada Eljif Elmas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Giuliano Victor de Paulo'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, 18. dakikada ise Mathieu Valbuena'nın golüyle soyunma odasına 3-0 önde gitti. İlk yarıda 33. dakikada Fenerbahçe, Giuliano ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

İkinci yarı düşük tempoda geçmesine rağmen Feyenoord son dakikalarda geri döndü. Hollanda temsilcisi 87. dakikada Steven Berghuis ve 90. dakikada Jens Toornstra'nın golleriyle farkı 1'e indirdi. Feyenoord, 90 6. dakikada Berghuis'in penaltıdan attığı golle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve maç bu sonuçla tamamlandı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takım, Feyenoord karşısına sakatlığı bulunan 5 futbolcusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe'de el bileğinden operasyon geçirdiği için bir süredir takımdan uzak kalan Roberto Soldado ile hafif ağrıları bulunan İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Aatıf Chahechouhe ile Carlos Kameni, kadroda yer almadı.

ELJİF ELMAS'TAN İLK GOL

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertli formayla ilk gol sevincini bir hazırlık maçında yaşadı.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Elmas, geride kalan sezonda resmi veya hazırlık maçında gol atamamıştı. Bu sezon oynanan dördüncü hazırlık karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan Makedon futbolcu, 7. dakikada takımın ilk golünü kaydetti.