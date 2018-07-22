banner107
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
“Tekne battıktan sonra 9 saat denizde kaldık”
42 0
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
Yeni Toyota Supra gün sayıyor
36 0
Kaplanlar sahaya indi
Kaplanlar sahaya indi
89 0
Son şampiyondan futbola dev bütçe
Son şampiyondan futbola dev bütçe
45 0
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
334 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
71 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
66 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
81 0
banner82
banner147

Fenerbahçe iyi başladı kötü bitirdi

banner27

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda taraftarının önünde çıktığı ilk maçta Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında 87. dakikaya 3-0 önde girmesine rağmen, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı

Fenerbahçe iyi başladı kötü bitirdi
banner137

Ülker Stadı'nda yeni sezon çalışmaları kapsamında dördüncü hazırlık maçında Feyenoord'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, 7. dakikada Eljif Elmas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Giuliano Victor de Paulo'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, 18. dakikada ise Mathieu Valbuena'nın golüyle soyunma odasına 3-0 önde gitti. İlk yarıda 33. dakikada Fenerbahçe, Giuliano ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

İkinci yarı düşük tempoda geçmesine rağmen Feyenoord son dakikalarda geri döndü. Hollanda temsilcisi 87. dakikada Steven Berghuis ve 90. dakikada Jens Toornstra'nın golleriyle farkı 1'e indirdi. Feyenoord, 90 6. dakikada Berghuis'in penaltıdan attığı golle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve maç bu sonuçla tamamlandı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takım, Feyenoord karşısına sakatlığı bulunan 5 futbolcusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe'de el bileğinden operasyon geçirdiği için bir süredir takımdan uzak kalan Roberto Soldado ile hafif ağrıları bulunan İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Aatıf Chahechouhe ile Carlos Kameni, kadroda yer almadı.

ELJİF ELMAS'TAN İLK GOL

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertli formayla ilk gol sevincini bir hazırlık maçında yaşadı.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Elmas, geride kalan sezonda resmi veya hazırlık maçında gol atamamıştı. Bu sezon oynanan dördüncü hazırlık karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan Makedon futbolcu, 7. dakikada takımın ilk golünü kaydetti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.