Fenerbahçe'de rüya, kabusa döndü

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Malatyaspor maçının ardından Göztepe'ye de 1-0 kaybetti.
Bornova İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma yüksek bir tempoda oynandı. Karşılıklı ataklara sahne olan maçta ilk yarı golsüz tamamlanırken Göztepe, 66. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın geride kalan süresinde gol sesi çıkmayınca karşılaşma, 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Göztepe ilk galibiyetini alıp 3 puana ulaşırken Fenerbahçe de 3. haftayı 3 puanla tamamladı.