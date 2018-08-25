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Fenerbahçe'de rüya, kabusa döndü

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Fenerbahçe'de rüya, kabusa döndü
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Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Malatyaspor maçının ardından Göztepe'ye de 1-0 kaybetti.

Bornova İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma yüksek bir tempoda oynandı. Karşılıklı ataklara sahne olan maçta ilk yarı golsüz tamamlanırken Göztepe, 66. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın geride kalan süresinde gol sesi çıkmayınca karşılaşma, 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Göztepe ilk galibiyetini alıp 3 puana ulaşırken Fenerbahçe de 3. haftayı 3 puanla tamamladı.

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