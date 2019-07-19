Felix antrenmanlara başladı

Çetinkaya’nın yeni sezon için kadrosuna katmak istediği Felix, geçtiğimiz gün adaya gelirken, antrenmanlara başladı.

Dün teknik direktör Derviş Kolcu tarafından yeni evine yerleştirilen Felix, akşam üzeri Kemal Küçük Tesislerinde yapılan antrenmana katıldı. Baf Ülkü Yurdu’nda sergilediği performansla dikkat çeken Felix, geçirdiği ağır sakatlık sonrasında geçtiğimiz sezon futbol oynamamıştı.

Bu arada Amani ile de yeniden anlaşan Çetinkaya, Gençlik Gücü’nün de talip olduğu Uche’yi transfer etmek için girişimleri sürüyor.