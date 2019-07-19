 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Şampiyon Girne Masterleri
Şampiyon Girne Masterleri
2 0
Çangar Motors 20 yaşında
Çangar Motors 20 yaşında
16 0
 
Türk Yıldızları KKTC’de
Türk Yıldızları KKTC’de
67 0
Nice yaşlara Ali
Nice yaşlara Ali
32 0
21 0
Çöp yığınlarını gördükçe insanlığımdan utanıyorum
Çöp yığınlarını gördükçe insanlığımdan utanıyorum
17 0
41 kere maşallah
41 kere maşallah
45 0
banner82

Felix antrenmanlara başladı

banner27

Felix antrenmanlara başladı
banner267

Çetinkaya’nın yeni sezon için kadrosuna katmak istediği Felix, geçtiğimiz gün adaya gelirken, antrenmanlara başladı.

Dün teknik direktör Derviş Kolcu tarafından yeni evine yerleştirilen Felix, akşam üzeri Kemal Küçük Tesislerinde yapılan antrenmana katıldı. Baf Ülkü Yurdu’nda sergilediği performansla dikkat çeken Felix, geçirdiği ağır sakatlık sonrasında geçtiğimiz sezon futbol oynamamıştı.

Bu arada Amani ile de yeniden anlaşan Çetinkaya, Gençlik Gücü’nün de talip olduğu Uche’yi transfer etmek için girişimleri sürüyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.