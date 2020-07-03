banner411
banner69
İşinizi kolaylaştıracak mutfak taktikleri
İşinizi kolaylaştıracak mutfak taktikleri
38 0
Bencil insanlarla baş etme yolları
Bencil insanlarla baş etme yolları
21 0
 
Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor
Dünya Ralli Şampiyonası, eylülde yeniden başlıyor
22 0
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
41 0
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
527 0
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
32 0
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
208 0
banner460

Federasyondan BTM 2. Lig için önemli çağrı

banner27

Federasyondan BTM 2. Lig için önemli çağrı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de sezon 18 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak. İlgili ligde yer alan kulüpler 9 Temmuz 2020 tarihine kadar transfer ve geçiçi transfer dışında kalan; vize, filiz lisans ve 2 yıllık işlemlerini yaptırabilecek. İlgili tarihten itibaren 14 Temmuz 2020’ye kadar olan süreçte tüm BTM 2. Lig kulüpleri lisans ücretlerini ödeyip, lisanslarını alabilecekler.

KTFF’den yapılan açıklamada söz konusu tarihe kadar tüm kulüplerin lisans işlemlerini bitirip lisanslarını teslim alması gerektiği belirtildi.

BTM 2.Lig’de gruplar şöyle;

1.GRUP

Bafra SK
Ergazi GSK
Kumyalı SK
Sipahi TSK
Yedikonuk SK
Yeni Erenköy TSK

2.GRUP

Ardahan SD
Boğaziçi SK
Civisil SK
Karadeniz 61 SB
Ötüken TKOSK

3.GRUP

Çayönü SK
Güvercinlik İYSK
Mutluyaka HSK
Pergama SK
Pile TSK
Yenişehir SK

4.GRUP

Akıncılar GSK
Dilekkaya ASK
Gaziköy SK
Gönendere ŞSKSK
Kırıkkale TSK
Yeniceköy ZSK

5.GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK
Alayköy SKKD
Bahçeli SK
Demirhan SK
Haspolat SGSK
Pınarbaşı ÇSK

6.GRUP

Akdeniz KSD
Çamlıbel SKD
Kalkanlı SK
Sadrazam Kayalar SK
Tepebaşı SK

7.GRUP

Akçay SK
Gayretköy GSK
Gaziveren SK
Mevlevi SK
Serhatköy SK
Yeşilyurt SK

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.