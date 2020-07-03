Federasyondan BTM 2. Lig için önemli çağrı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de sezon 18 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak. İlgili ligde yer alan kulüpler 9 Temmuz 2020 tarihine kadar transfer ve geçiçi transfer dışında kalan; vize, filiz lisans ve 2 yıllık işlemlerini yaptırabilecek. İlgili tarihten itibaren 14 Temmuz 2020’ye kadar olan süreçte tüm BTM 2. Lig kulüpleri lisans ücretlerini ödeyip, lisanslarını alabilecekler.
KTFF’den yapılan açıklamada söz konusu tarihe kadar tüm kulüplerin lisans işlemlerini bitirip lisanslarını teslim alması gerektiği belirtildi.
BTM 2.Lig’de gruplar şöyle;
1.GRUP
Bafra SK
Ergazi GSK
Kumyalı SK
Sipahi TSK
Yedikonuk SK
Yeni Erenköy TSK
2.GRUP
Ardahan SD
Boğaziçi SK
Civisil SK
Karadeniz 61 SB
Ötüken TKOSK
3.GRUP
Çayönü SK
Güvercinlik İYSK
Mutluyaka HSK
Pergama SK
Pile TSK
Yenişehir SK
4.GRUP
Akıncılar GSK
Dilekkaya ASK
Gaziköy SK
Gönendere ŞSKSK
Kırıkkale TSK
Yeniceköy ZSK
5.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK
Alayköy SKKD
Bahçeli SK
Demirhan SK
Haspolat SGSK
Pınarbaşı ÇSK
6.GRUP
Akdeniz KSD
Çamlıbel SKD
Kalkanlı SK
Sadrazam Kayalar SK
Tepebaşı SK
7.GRUP
Akçay SK
Gayretköy GSK
Gaziveren SK
Mevlevi SK
Serhatköy SK
Yeşilyurt SK