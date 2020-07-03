Federasyondan BTM 2. Lig için önemli çağrı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de sezon 18 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak. İlgili ligde yer alan kulüpler 9 Temmuz 2020 tarihine kadar transfer ve geçiçi transfer dışında kalan; vize, filiz lisans ve 2 yıllık işlemlerini yaptırabilecek. İlgili tarihten itibaren 14 Temmuz 2020’ye kadar olan süreçte tüm BTM 2. Lig kulüpleri lisans ücretlerini ödeyip, lisanslarını alabilecekler.

KTFF’den yapılan açıklamada söz konusu tarihe kadar tüm kulüplerin lisans işlemlerini bitirip lisanslarını teslim alması gerektiği belirtildi.

BTM 2.Lig’de gruplar şöyle;

1.GRUP

Bafra SK

Ergazi GSK

Kumyalı SK

Sipahi TSK

Yedikonuk SK

Yeni Erenköy TSK

2.GRUP

Ardahan SD

Boğaziçi SK

Civisil SK

Karadeniz 61 SB

Ötüken TKOSK

3.GRUP

Çayönü SK

Güvercinlik İYSK

Mutluyaka HSK

Pergama SK

Pile TSK

Yenişehir SK

4.GRUP

Akıncılar GSK

Dilekkaya ASK

Gaziköy SK

Gönendere ŞSKSK

Kırıkkale TSK

Yeniceköy ZSK

5.GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK

Alayköy SKKD

Bahçeli SK

Demirhan SK

Haspolat SGSK

Pınarbaşı ÇSK

6.GRUP

Akdeniz KSD

Çamlıbel SKD

Kalkanlı SK

Sadrazam Kayalar SK

Tepebaşı SK

7.GRUP

Akçay SK

Gayretköy GSK

Gaziveren SK

Mevlevi SK

Serhatköy SK

Yeşilyurt SK