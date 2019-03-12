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Fedakarlığın adı Yunus

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Fedakarlığın adı Yunus
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K-PET Birinci Ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Çanakkale’nin deneyimli futbolcusu Yunus Kalaycı, takımı için büyük önem taşıyan Mormenekşe maçında büyük bir fedakarlığa imza attı.

Maçın son bölümünde rakibi ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Yunus Kalaycı, kaburgasından sakatlandı. Tedavisini yaptırmasına rağmen acı içerisinde yaklaşık 10 dakika süreyi sakat sakat oynayan Yunus Kalaycı, sakat oynadığı süre içerisinde birkaç kritik müdahalede bulunarak takımının maçtan 1 puan almasını sağladı.

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