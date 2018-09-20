Esentepe’nin yabancıları tamam

K-PET Süper Lig’de yeni sezonun ilk maçına hazırlanan Esentepe yabancı futbolcularını kesinleştirdi. Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda orta saha oyuncusu Ndiae ve ön libero Moises’a resmi imzaları attırdı. Esentepe, Pazar günü saat 16:30’da Erdal Barut Stadı’nda, Lefke’yi konuk edecek.
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