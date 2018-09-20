banner107
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
143 0
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
8 0
En acayip Türk batıl inançları
En acayip Türk batıl inançları
62 0
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
163 0
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
71 0
Yaşlı ve sevimli bebekler
Yaşlı ve sevimli bebekler
17 0
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
12 0
Hamitköylüler piknikte buluştu
Hamitköylüler piknikte buluştu
59 0
banner82
banner147

Esentepe’nin yabancıları tamam

banner27

Esentepe’nin yabancıları tamam
banner192

K-PET Süper Lig’de yeni sezonun ilk maçına hazırlanan Esentepe yabancı futbolcularını kesinleştirdi. Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda orta saha oyuncusu Ndiae ve ön libero Moises’a resmi imzaları attırdı. Esentepe, Pazar günü saat 16:30’da Erdal Barut Stadı’nda, Lefke’yi konuk edecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.