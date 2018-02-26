Esentepe zirvede darbe yaptı

K-PET Birinci Lig’de 20. hafta maçları sonunda Gönyeli’yi farklı mağlup eden Esentepe ligin yeni lideri oldu. Play off hattında ise Hamitköy ile Dumlupınar haftanın kârlı takımları oldular

K-PET Birinci Lig’de 20. hafta maçları sonunda Gönyeli’yi farklı mağlup eden Esentepe ligin yeni lideri oldu. Play off hattında ise Hamitköy ile Dumlupınar haftanın kârlı takımları oldular

Ligin dibinde sonuncu Doğancı haftalar sonra puanla tanışırken, Kaya Mehmetçik de düşme hattında kaldı. Play out hattında Görneç ve Akova haftanın kârlı takımları olurlarken, Değirmenlik Play out hattından çıkıp, yerine Lapta’yı aşağıya çekti

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Özgür Ongun 21 gole ulaşırken, Mustafa Arnavut ile Şenol Hızlıoğlu, 14’er golle sıralanıyorlar

K-PET Birinci Lig’de 20. Haftada ertelenen Çanakkale – Mormenekşe maçı ise yarın Muharrem Döveç Stadı’nda aynı şartlarda oynanacak

Haftanın Takımı: Esentepe

K-PET Birinci Lig’de Gönyeli’yi deplasmanda iyi futbol sonrasında farklı mağlup eden Esentepe ligin yeni lideri oldu

Haftanın Futbolcusu: Mustafa Arnavut (Görneç)

Görneç’in yıldızı Mustafa Arnavut, takımı Görneç için hayati önem taşıyan Kaya Mehmetçik maçında mükemmel performans sergilerken, hat trick yaparak galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Celal Habeşoğlu (Değirmenlik)

Değirmenlik’in tecrübeli futbolcusu Celal Habeşoğlu, antrenör futbolcu olarak çıktığı Maraş maçına takımını iyi hazırlayıp, iyi motive edip alınan galibiyete büyük kaktı koydu

Haftanın Hakemi: Turgay Misk (Hamitköy – Girne Halk Evi)

Turgay Misk, haftanın en kritik maçlarından olan Hamitköy – Girne Halk Evi maçında başarılı bir yönetim sergilerken, tartışmalı penaltı pozisyonunda pozisyona hakim olamamanın dezavantajına rağmen, iyi yönetimini sürdürüp maçın kontrolünü kaçırmadı

Haftanın Kare Ası

Mustafa (Değirmenlik)

Şahin (Esentepe)

Osman (Akova)

Tahir (Dumlupınar)

Haftanın On Biri

Kemal (Esentepe)

Aşkın (Akova)

Onur (Hamitköy)

Halit (Değirmenlik)

Rifat (Görneç)

Mahmut (Esentepe)

Berhan (Akova)

Berke (Dumlupınar)

Yaşar (Görneç)

Süleyman (Değirmenlik)

İlkay (Esentepe)

K-Pet Birinci Lig 20. hafta sonuçları

Akova-Lapta: 3-1

Dumlupınar-Bostancı Bağcıl: 3-0

Çanakkale-Mormenekşe: (Çarşamba günü oynanacak.)

Görneç-Kaya Mehmetçik: 3-0

Maraş-Değirmenlik: 1-2

Gönyeli-Esentepe: 1-4

Hamitköy-Girne Halk Evi: 4-1

Göçmenköy-Doğancı: 0-0

K-Pet Birinci Lig 21. Hafta maç programı:

3 Mart Cumartesi:

Esentepe – Göçmenköy

Kaya Mehmetçik – Dumlupınar

Lapta – Çanakkale

B.Bağcıl – Maraş

4 Mart Pazar

Mormenekşe – Gönyeli

Değirmenlik – Hamitköy

Girne Halk Evi – Akova

Doğancı - Görneç

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

