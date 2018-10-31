Esentepe, Kim ve Arslan’a emanet

Hamit SAKALLI

K-PET Süper Lig’de Davut Kansu’nun teknik direktörlükten istifa etmesinden sonra teknik direktörsüz kalan Esentepe’de takımı Mağusa Türk Gücü maçına yöneticiler hazırlıyor.

4 Kasım Pazar günü saat 14:30’da Erdal Barut Stadı’nda oynanacak olan Esentepe – Mağusa Türk Gücü, maçı öncesinde yöneticiler, alt yapı sorumlusu Gökhan Kim ile eski kaptan Berkan Arslan antrenmanları yaptırırlarken, maç günü de yedek kulübesinde olacaklar.

Bu arada Umut Bahadır başkanlığındaki Esentepe yönetim kurulu ise Derviş Kolcu’dan olumsuz yanıt aldıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken Bület Aytaç ile görüşmelere başladı.