Esentepe, İskele'de esti

Esentepe, Çanakkale karşısında her 2 devrede de üstün oynayarak, 2 devrede bulduğu birer golle maçı 2-0 kazanarak, sezona 3 puanla başladı

Richard BEALE

K-PET Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olan Esentepe, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Çanakkale'yi, İskele Cumhuriyet Stadında konuk etti.

Esentepe, Çanakkale karşısında her 2 devrede de üstün olan takımken, 2 devrede bulduğu birer golle maçı 2-0 kazanarak, sezona 3 puanla başladı.

Maçın ilk devresinde Esentepe, Eray'ın attığı golle devreyi Çanakkale karşısında 1-0 üstünlükle kapattı.

İkinci devrede de rakibine oranla daha etkili olan Esentepe'de kazanılan penaltı vuruşunu Nersin gole çevirince maçın skoru belirlendi.