 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Baf'tan beşi bir yerde
Baf'tan beşi bir yerde
11 0
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
11 0
 
İnancın adı Cihangir
İnancın adı Cihangir
72 0
Doğan'dan açılış farkı
Doğan'dan açılış farkı
63 0
İnsanlık nerede?
İnsanlık nerede?
28 0
Ultracrows gövde gösterisi yaptı
Ultracrows gövde gösterisi yaptı
62 0
Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
43 0
banner82

Esentepe, İskele'de esti

banner27

Esentepe, Çanakkale karşısında her 2 devrede de üstün oynayarak, 2 devrede bulduğu birer golle maçı 2-0 kazanarak, sezona 3 puanla başladı

Esentepe, İskele'de esti
banner267

Richard BEALE

K-PET Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olan Esentepe, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Çanakkale'yi, İskele Cumhuriyet Stadında konuk etti.

Esentepe, Çanakkale karşısında her 2 devrede de üstün olan takımken, 2 devrede bulduğu birer golle maçı 2-0 kazanarak, sezona 3 puanla başladı.

Maçın ilk devresinde Esentepe, Eray'ın attığı golle devreyi Çanakkale karşısında 1-0 üstünlükle kapattı.

İkinci devrede de rakibine oranla daha etkili olan Esentepe'de kazanılan penaltı vuruşunu Nersin gole çevirince maçın skoru belirlendi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.