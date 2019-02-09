Esentepe galibiyeti hatırladı

Esentepe, Gençlik Gücü karşısında farklı kazanarak, 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken, 2 Aralık 2018 tarihinden sonra ilk, ligdeki 3. galibiyetini alarak, ligde kalma umutlarını yeşertti

Stad: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Esentepe: Onur, Şahin, Hüseyin (Vurkan), Yakup, Kağan(Mustafa Günlü), Uğurcan, Sane, Muhammed, Hasan, Efosa(Ahmet Çağer), Mustafa Kılıç, Junıor

Gençlik Gücü: Mustafa, Ali, Aşkın(Tayfun(Mahmut), Mehmet, İltaç, Emrah (Gökhan), Idan, Ümitcan, , Prince Boateng, Debola,Özgür.

Goller: Dk. 13, 14 ve 42 Junior, Dk. 83 Mustafa Günlü (Esentepe), Dk. 33 İdan (GG)

K-Pet Süper Lig’in 17. Haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada haftalardır galibiyet alamayan ev sahibi Esentepe konuk ettiği Gençlik Gücü’nü golcüsü Junior’ın hat-trick yaparak 4-1 mağlup etti.

Maçın başında sonuna kadar karşılaşmada üstün oynayan ev sahibi Esentepe 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken, Gençlik Gücü ise alt sıralardan uzaklaşma ümidini gelecek haftalara taşıdı.

Maça iyi başlayan ev sahibi Esentepe golü de erken buldu.

13.dakikada topla buluşan Junior güzel bir golle Esentepe’yi 1-0 öne geçirdi.

14. dakika bu kez Kagan Görneçli’nin pasıyla topla buluşan Junior kendisinin ve takımının 2. H,golünü attı. 2-0

33. dakikada Gençlik Gücü atağında arka direkte topla buluşan Idan topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.

42. dakikada Gençlik Gücü ceza sahası önünde topla buluşan Esentepe’nin golcüsü Junior sert ve düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ilk yarının skorunu belirledi. 3-1

İkinci devrede her iki takımın ataklarında gol pozisyonu yaratmakta zorlandı.

83. dakikada oyuna Kağan Görneçli’nin yerine ikinci yarıda giren Mustafa Günlü topu Gençlik Gücü ağlarına göndererek maçın skorunu belirledi. 4-2