Esentepe'de Bahadır dönemi

K-PET Süper Lig' in yeni ekibi Esentepe'de dün akşam yapılan genel kurulda, başkan adaylığı gündeme gelen Umut Bahadır, üyelerin onayını alarak kulübün yeni başkanı oldu. Yıllarca kulüpte futbol oynayıp, başkanlık yapmış olan Umut Bahadır, kısa süre içerisinde yönetim kurulunu belirleyip çalışmalarını hızlandıracak.
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