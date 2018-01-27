Esentepe, Akova’da esti

Zirve hesapları yapan Esentepe, konuk olduğu Akova’yı tecrübeli futbolcuları Başak ve Ahmet Karal’ın golleriyle 3-1 mağlup etti

Stad: Akova Eray Vudalı Stadı Hakemler: Emre Öztaşlı, Sertan Alkın, Hakan Gök Akova:Derviş, Aşkın, Salih, Süleyman, Osman, Berhan(Hüseyin), Jeffrey(Koray), Olgun (Eray), Cemil, Ali İmam, İrfan. Esentepe: Kemal, Muhammed (Nersin), Onur, Şahin, Hasan, Yakup, Mahmut, İsmail, Ahmet, Başak(Mustafa), Eser(İlkay) Goller: Dk. 15 Başak, Dk 25 ve 90+3 Ahmet Karal (Esentepe), Dk 19. Süleyman(Akova) İbrahim DALOĞLU K-Pet 1. Lig’de alt sıralardan uzaklaşma hedefinde olan Akova ile zirve hedefindeki Esentepe’nin mücadelesinde konuk Esentepe sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmaya iyi başlayan Esentepe Başak’la öne geçerken, Akova Süleyman’la karşılık vererek skoru eşitlerken, Ahmet Karal sahneye çıkarak durumu 2-1 Esentepe lehine yaptı. İlk devre böyle tamamlanırken, Akova’nın beraberlik için çabaları gol olmayınca Esentepe uzatma dakikalarında Ahmet Karal ile skoru belirledi. 1-3 Maça iyi başlayan Esentepe oldu. Dk. 15 Gelişen Esentepe atağında topla buluşan Başak güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı. Dk. 19 Akova’nın kullandığı serbest atışta kale içinde Süleyman’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1 Dk. 25 Esentepe atağında Başak’ın pasıyla topla buluşan Ahmet Karal’ın vuruşunda top ağlara gidince ilk devrenin skoru belirlendi. 1-2. İkinci devreye beraberlik için yüklenerek başlayan ev sahibi Akova oldu. Dk. 55 Akova’nın soldan gelişen atağında İrfan’ın ortasında Esentepe ceza yayı üzerinde Osman topu kafayla Ali İmam’a bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Ali İmam’ın vuruşunda top kaleci Kemal’ın kucağında kaldı. Dk. 62 Akova’dan Berhan’ın taçtan attığı topla ceza yayı üzerinde buluşan İrfan’ın kaleyi karşısına alarak şutunda top kale direğinin dibinden auta gitti. Dk. 72 Esentepe atağında İlkay’ın soldan Akova ceza alanına girmeden ortasında müsait pozisyonda Başak’ın kafa vuruşunda top farklı şekilde auta gitti. Dk. 78 Akova atağında Esentepe defansından seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Osman topu soluna çekerek vuruşunda üst direği yalayarak auta gitti. Dk. 90+3 Esentepe’nin kontra atağında oyuna yeni giren Mustafa’nın ara pasında çapraz pozisyonda topla buluşan Ahmet Karal kaleci Derviş’in yanından topu ters köşe göndererek skoru belirledi. Akova 1 – Esentepe 3