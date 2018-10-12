Esat Erdoğmuş Stadı zeminine ara ekim

K-PET Birinci Lig ekibi Hamitköy’ün maçlarını oynadığı, Esat Erdoğmuş Stadı’nı futbola daha uygun hale getirmek için kulüp yönetimi ile Spor Dairesi işbirliğinde çalışmalar yapılıyor.

Esat Erdoğmuş Stadı’nın zeminini daha iyi konuma getirmek için Spor Dairesi’nin katkılarıyla zemine ara ekim yapıldı. 15 günlük sürede maçın olmadığı Esat Erdoğmuş Stadı’na ekilen çimler çimlenme şansı bularak, zemin futbola elverişli hale gelecek.

Hamitköy stad sorumlusu Cengiz Saner, Spor Dairesi’ne ve elemanlarına ara ekimden dolayı teşekkür etti.