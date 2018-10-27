Erzurum'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atın alan gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldılar.

Erzurumspor'da Egemen Korkmaz 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

14. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Ramazan Köse parmaklarının ucuyla çıkardı.

18. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Sunu, müsait pozisyonda topu yandan auta gönderdi.

24. dakikada Trezeguet'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Veysel Sarı'nın kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Sehic kornere çeldi.

GOL 40. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte müsait pozisyonda bulunan Lokman Gör kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

52. dakikada ceza yayının sol çaprazında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın çektiği sert şutta kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL 76. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Egemen Korkmaz'ın müdahalesiyle Diagne yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Egemen Korkmaz'ın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı pozisyonda 79. dakikada topun başına geçen Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada hakem Arda Kardeşler Kasımpaşa lehine ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Trezeguet, ceza alanına girdiği sırada Acka'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. İkinci kez penaltı kullanmak için 86. dakikada topun başına geçen Diagne meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

89. dakikada sol kanattan Taylan Antalyalı'nın pasında ceza çizgisi üzerinde topla buluşan Özer Hurmacı müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse'nin üzerine gönderdi.