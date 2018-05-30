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Erhun, yılın 11’inde

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Erhun, yılın 11’inde
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İngiltere League One takımlarından Walsall FC’de geçtiğimiz başarılı bir grafik çizen Erhun Öztümer, Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından sezonun en iyi on birine seçildi.

İngiltere League One takımlarından Walsall FC’de geçtiğimiz başarılı bir grafik çizen Erhun, Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından sezonun League One’da en iyi on biri seçildi.

Biri kupada, diğerleri ligde olmak üzere toplam 17 gole imza atan Walsall FC’nin ‘10’ numarası, Southend karşısında alınan 3-0’lık galibiyette de kariyerinin ilk hat-trick’ini yaptı. Express& Star gazetesi ‘Messi’ olarak da anılan Erhun Öztümer’in attığı gollerle Walsall’un  ligde kalmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

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