Erce Kardeşler Trabzonspor’da

Trabzonspor, kaleci Erce Kardeşler için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, geride kalan sezonda Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Transfere ilişkin Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan ilk açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Erce Kardeşler'in kulübümüze transferi konusunda, Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, KDV dahil 2.500.000.-TL ödenecektir. Ayrıca, Altınordu Kulübüne;

Futbolcunun, bir sezonda 15 resmi maça (Süper Lig ve UEFA Kulüp Müsabakaları) ilk 11'de başlaması ve en az 45 dakika oynamış olması şartıyla, bir kereye mahsus olmak üzere, KDV dahil 160.000.-TL

Futbolcunun, bir sezonda 25 resmi maça (Süper Lig ve UEFA Kulüp Müsabakaları) ilk 11'de başlaması ve en az 45 dakika oynamış olması şartıyla, bir kereye mahsus olmak üzere, yukarıdaki bedele ek olarak KDV dahil 160.000.-TL,

Futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, nakdi ve/veya ayni transfer bedelinin (Altınordu'ya yapılan/yapılacak olan tüm ödemeler düşülerek) net %25'i,

ödenecektir.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor'un kaleci Erce Kardeşler'le yaptığı 3+1 yıllık sözleşmeye ilişkin KAP'a yapılan ikinci açıklama ise şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Erce Kardeşler ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-2020 futbol sezonu için 1 milyon 575 bin lira garanti ücret, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 825 bin lira garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 2 milyon 75 bin lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2022-2023 futbol sezonu için 2 milyon 250 bin lira garanti ücret ödenecektir."

Açıklamada, transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedelinin ise ödenmeyeceği kaydedildi.

25 yaşındaki file bekçisi, geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig'de 34 karşılaşmada görev yaptı.