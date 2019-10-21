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Emre’den büyük fedakarlık

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Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçında yaptığı fedakarlıkla büyük alkış topladı. Kaburgasında kırık bulunmasına rağmen forma giyen tecrübeli oyuncu, 64 dakika sahada kaldı ve takımının ikinci golünün asistini yaptı

Emre’den büyük fedakarlık
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Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık...

A Milli Takımın Arnavutluk ile oynadığı maçta aldığı darbe sonucu kaburgasında kırık oluşan Belözoğlu'nun, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı öngörülmüştü.

Ancak 39 yaşındaki oyuncu, Yukatel Denizlispor maçında sahadaydı.

Fenerbahçe kaptanı, kaburgasındaki kırığa rağmen, takımını kritik deplasmanda yalnız bırakmadı ve 64 dakika sahada kaldı.

Maç içerisinde kaburgasına darbe de alan tecrübeli futbolcu, oyuna devam etmek istedi ve ikinci golün de asistini yaptı.

Performansıyla bu sezon beğeni toplayan Emre Belözoğlu, yaptığı fedakarlıkla da büyük alkış aldı.

Belözoğlu, golden iki dakika sonra yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

Maç sonunda sakatlığıyla ilgili konuşan deneyimli oyuncu, "Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim" ifadesini kullandı.

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