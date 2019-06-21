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Emre Kılınç Fenerbahçe yolunda

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Fenerbahçe hücum rotasyonunu, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ile güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı

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Emre Kılınç Fenerbahçe yolunda
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Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yerli oyuncu konusunda da arayışlarını sürdürüyor.

Sarı lacivertiler, Valbuena ve Ayew'in ayrılmasıyla birlikte kadrosunda sol kanatta ve orta sahanın solunda oynayacak futbolcu eksikliği yaşıyor.

Fenerbahçe, bu çerçevede Demir Grup Sivasspor ile başarılı bir sezon geçiren Emre Kılınç'ı gündemine aldı. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor ile görüşmelerini sürdürüyor.

Sivas temsilcisi de transfer yapabilmek için 24 yaşındaki futbolcuyu iyi bir bedele satmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Emre Kılınç için 5 milyon euro bonservis bedeli isterken, Fenerbahçe bu rakama sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe Emre Kılınç’a karşılık Sivasspor’a 3 milyon euro+Barış Alıcı’yı 1 sezonluğuna kiralık olarak teklif etti. Sivasspor’un kararı bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon 31 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Kariyerine Boluspor altyapısında başlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2017 yılının ara transfer döneminde 225 bin euro bonservis bedeliyle Sivasspor'a gelmişti. 

Etiketler; #Fenerbahçe
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