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Emin yine pençeleyecek

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Emin yine pençeleyecek
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Yenicami’nin deneyimli futbolcusu Emin Atabek, yetiştiği kulüp olan Merit Alsancak Yeşilova’ya transfer oldu.

Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Toygar Davulcu’nun kadrosunda görmek istediği futbolculardan olan Emin Atabek, serbest transfer hakkını kullanarak Merit Alsancak Yeşilova’ya transfer olurken, Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna giderek resmi imzayı attı.

Emin Atabek böylelikle Kartal diyenitelendirilen Yenicami’den, Kaplan diye nitelendirilen Merit Alsancak Yeşilova’ya transfer olmuş, oldu.

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