banner255
banner69
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
72 0
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
64 0
 
Klasiklerde Sokullu klasiği
Klasiklerde Sokullu klasiği
26 0
Uluslararası heyecan başladı
Uluslararası heyecan başladı
44 0
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
6 0
İlayda yoğun bakımdan çıktı
İlayda yoğun bakımdan çıktı
29 0
Kaymaklı’da Adal şanssızlığı
Kaymaklı’da Adal şanssızlığı
174 0
banner82

Eljif Elmas parlıyor

banner27

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, parlamaya devam ediyor

Eljif Elmas parlıyor
banner267

Serie A'daki performansıyla göz dolduran Makedon futbolcu, milli takım formasıyla da gollerine devam ediyor.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Makedon oyuncu, hem kulübünde hem de milli takımda sergilediği futbolla göz dolduruyor.

20 yaşındaki futbolcu, Kuzey Makedonya'nın Letonya'yı 3 - 1 yendiği maçta attığı 2 golle yıldızlaştı.

Eljif, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Slovenya ağlarını da 2 kez havalandırmıştı.

Eljif Elmas, Milli takımın yanı sıra Napoli formasıyla da göz dolduruyor. İtalyan temsilcisiyle 7 maça çıkan Makedon oyuncu, teknik direktörü Carlo Ancelotti'den tam not aldı..

Geçtiğimiz günlerde genç futbolcusu hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Sahada bize kalite ve güç katıyor. O, modern bir orta saha oyuncusu" ifadelerini kullanmıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.