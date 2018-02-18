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EKOnomik Çetinkaya

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Çetinkaya, Yalova karşısında kendisini fazla zorlamadan Barine Eko’nun golleri ile 3 puanı alıp, Yenicami’yi yakın takibini sürdürürken, Yenicami ile oynayacağı kupa maçı öncesinde moralini yükseltti. Yalova ise sıkıntılı çıktığı maçtan mağlup ayrılarak, Cenk Berkalp yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı

EKOnomik Çetinkaya
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YER: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Engin Akkagün, Özal Çağlayan

GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk, Serhan, Abbas, Hüseyin, Tunç(DK 84 Esin), Erdinç, Sercan, Ümitcan, Eko, Solomon(DK 78 Muammer), İbrahim Çıdamlı(DK 90 M.Kemal).

YALOVA: İrfan, Mitat, Tayfun, Reşat, Mahmut, Ediz, Buğra(DK 46 Batshı), Azouz, Hasip, Ali(DK 62 Veli), Seçuk.

GOLLER: DK 8, 27 pen Eko(GAÜ Çetinkaya). DK 90+2 Ali Azouz(Yalova).

K-Pet Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde GAÜ-Çetinkaya ile Yalova, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 ev sahibi GAÜ-Çetinkaya'nın üstünlüğünde sonuçlandı.

GAÜ-Çetinkaya'ya galibiyeti getiren golleri 8 ve 26. dakikalarda Eko'dan geldi. Yalova'nın tek golünü ise 90+2. Ali Azouz kaydetti.

K-Pet süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Gençler Birliği ile Türk Ocağı, İskele Cumhuriyet Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 konuk Türk Ocağı'nın üstünlüğünde sonuçlandı.

Türk Ocağı'na galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Sertan (Kendi Kalesine), 46. dakikada penaltıdan Eneramo ve 76. dakikada Remzi kaydetti.

5.DK: Sol kanattan gelişen GAÜ Çetinkaya atağında Ümitcan’ın yaptığı ortada Eko’nun kafa vuruşunu kaleci İrfan kontrol etti.

8.DK: GAÜ Çetinkaya kontra atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Eko, kaleci İrfanı da geçerek topu filelere gönderdi.1-0

18.DK: Yeni bir GAÜ Çetinkaya atağında savunmadan seken topta Eko’nun güzel vuruşunu kaleci İrfan güzel bir refleksle kornere çeldi.

27.DK: Sağ kanattan aldığı topla ceza alanına giren Hüseyin Kayalılar Mithat tarafından düşürülünce ev sahibi takım penaltı kazanmış oldu. Atışı kullanan Eko farkı ikiye çıkardı.2-0

31.DK: Abbas ile kendi yarı alanından başlayan GAÜ Çetinkaya atağında, aldığı topla ceza alanına giren Eko’nun vuruşu yan ağlarda kaldı.

34.DK: GAÜ Çetinkaya kontra atağında Eko’nun ceza alanı içerisinde son çizgiden ortaya çevirdiği topta İbrahim Çıdamlı’nın vuruşu çizgi üzerinden Mahmut çıkaran isim oldu.

37.DK: GAÜ Çetinkaya takımının kazandığı serbest vuruşta Hüseyin Kayalılar’ın güzel vuruşunu kaleci İrfan iki hamlede önledi.

64.DK: Hüseyin Kayalılar-Sercan ver kaçında Sercan’ın vuruşu direğin üzerinden dışarı gitti.

72.DK: Sağ kanattan gelişen ender Yalova atağında yapılan ortada Ediz’in ceza alanı içerisindeki kafa vuruşunu kaleci Cenk önledi.

73.DK: Bu kez gelişen GAÜ Çetinkaya kontra atağında ceza aalanı içerisinde önce Eko, sonrasında ise Sercan’ın vuruşlarını kaleci İrfan önledi.

74.DK: Sol kanattan gelişen Yalova atağında ceza alanına giren Ali Azouz’un vuruşunu Cenk önledi.

90+2.DK: Gelişen Yalova atağında Serhan ve Cenk’in anlaşmazlığında Ali Azouz farkı bire indirdi.1-2

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince GAÜ Çetinkaya rakibini mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle GAÜ-Çetinkaya puanını 40 yaparak, averajla haftayı ikinci sırada kapattı. Yalova ise 20 puanda kaldı.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)

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