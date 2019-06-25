Düzova tarih yazdı

BTM İkinci Lig Dördüncü Grubu lider olarak tamamlayarak play off finallerine seribaşı olarak gitmeye hak kazanan Gülgün Süt Düzova'nın antrenörü Umut Güden, elde ettikleri başarı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Umut Güden'in açıklamaları şöyle:

"Tarihimize 2018-2019 Sezonu sonunda grup liderliği ünvanını da ekledik. Play off final maçı vizesini de aldık.

Heyecanla gelecek haftaya hazırlanan takımımıza, yanımızda olan taraftarımıza teknik ekibe, sponsorumuza teşekkür ederiz."

Gülgün Süt Düzova lider olarak play off finallerine gitme şansı elde eden, kuraya da seri başı olarak katılacak.