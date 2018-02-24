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Dum dum seriye bağladı

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Dumlupınar, Bostancı Bağcıl engelini zorlanmadan 3-0’lık skorla aşarken, üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Düşüşünü sürdüren Bostancı Bağcıl, play out tehlikesini iyice hissetmeye başladı

Dum dum seriye bağladı
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Özhan MONARGALI

K-PET Birinci Lig’de Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan maçta Dumlupınar, Bostancı Bağcıl’ı 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Dumlupınar, Bostancı Bağcıl karşısında maça oldukça etkili başladı. Ev sahibi ekip pozisyonlar bulmasına rağmen goller devrenin son bölümünde geldi. 40. Dakikada gelişen Dumlupınar atağında Tahir, topu Bostancı Bağcıl ağlarına bıraktı. 1-0 45. Dakikada ise son haftaların başarılı ismi Mustafa Çelik, ilk devrenin skorunu belirledi. 2-0

İkinci devreye de Dumlupınar, Bostancı Bağcıl’a oranla oldukça etkili başladı. Ancak devre boyunca çok off side pozisyonuna düşen Dumlupınar forvetleri farkı artıramadılar. Bostancı Bağcıl ise bu devrede de pozisyon yaratamazken, günün skorunu belirleyen golü Tahir, 90. Dakikada attı. 3-0

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